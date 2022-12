Vida Urbana Agricultor de 42 anos atira na barriga da esposa, de 19, e é preso por feminicídio Versão do suspeito que a mulher tentou tirar a própria vida com uma espingarda não convenceu militares, que o prenderam em flagrante em Palmeiras; mulher morreu em hospital

Atualizada dia 23.11 às 17h Um agricultor de 42 anos está preso desde a manhã de terça-feira, 22, suspeito de ter atirado na barriga da sua companheira, uma mulher de 19 anos, com uma espingarda. O fato ocorreu na zona rural, em uma chácara localizada no município de Palmeiras do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil (PC), policiais militares recebera...