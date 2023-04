Vida Urbana Agricultor de 26 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso em Araguatins Policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva emitido pela 1ª Vara Criminal do município, por volta das 17h45min de quarta-feira, 12, na zona rural do município

A polícia prendeu um agricultor de 26 anos, no final da tarde de quarta-feira, 12, por volta das 17h45min, na estrada vicinal que dá acesso ao Povoado de Macaúba, na zona rural de Araguatins, extremo norte do Estado. A ação cumpre um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, emitido pela 1ª Vara Criminal do município no dia 22 de março deste ano, que v...