Redação Jornal do Tocantins

Policiais Civis prenderam um agricultor maranhense de 32 anos, na manhã de segunda-feira, 8, em Buriti do Tocantins, no extremo norte do estado, condenado por homicídio.

Os agentes cumpriram a ordem de prisão expedida pela juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, da 2ª Vara Criminal de Caxias (MA), expedida em abril deste ano e válida até fevereiro de 2033.

O lavrador acabou condenado em outubro de 2020, por júri popular , por um homicídio cometido com dois golpes de faca de mesa no peito da vítima, em 1º de janeiro de 2013.

Com a decisão dos jurados, o juiz Edmilson da Costa Fortes Lima, presidente do júri, fixou a pena de 12 anos e 2 meses de prisão, mas negou a prisão preventiva do réu e lhe concedeu o direito de esperar pelos recursos em liberdade.

Em abril deste ano, saiu a ordem de prisão para cumprimento da pena definitiva, inicialmente em regime fechado. A defesa do réu havia fornecido o endereço do homem em Buriti.

Segundo o relatório policial, o homem se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia no centro de Buriti, onde os policiais cumpriram a ordem prisional. De lá, o homem foi levado para 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguatins e depois recolhido na unidade prisional de Augustinópolis, onde deu entrada às 13h40 de segunda-feira, 8.