Vida Urbana Agricultor condenado por ameaçar de morte a esposa é preso por tentativa de feminicídio Juracy Bandeira esfaqueou a companheira, que está em estado grave no hospital de Gurupi

O agricultor Juracy Luis Bandeira, 64 anos, foi preso na noite de quinta-feira, 16, por nova tentativa de feminicídio contra a mesma companheira, de 55 anos, com quem vive em Alvorada, sul do Estado. Ele tem uma condenação, em 2017, por ter ameaçado de morte a mesma companheira no ano anterior, com uma arma branca, o mesmo tipo de arma com que ele tentou matá-l...