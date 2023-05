Vida Urbana Agricultor com mandado de prisão por tráfico de drogas é preso em abordagem da PRF na BR-153 Jaimevan Carvalho tinha ordem de prisão expedida pela 2ª Vara Federal de Cáceres (MT) desde 2015

Agricultor goiano e radicado em Araguaína, Jaimevan Soares Carvalho, de 55 anos, foi preso na manhã deste sábado, 6 de maio, por policiais rodoviários federais que realizavam patrulhamento na BR-153, na altura do KM 160, na zona rural de Araguaína, norte do Estado. De acordo com o registro policial, ao consultar os dados do agricultou, encontraram um mandado de pri...