Vida Urbana Agricultor assassinado e carbonizado em 2015 morreu a mando de policial militar, denunciam PC e MP A Polícia Civil indiciou em julho, o Ministério Público denunciou no dia 8 e Renato Borges (42), preso na terça-feira, e o PM Antônio Pelegrine (65), preso desde abril, são acusados de assassinar Cosmo Jardim da Silva, em Ananás

O assassinato seguido da carbonização do corpo de Cosmo Jardim da Silva no dia 18 de agosto de 2015, em Ananás, teve a investigação concluída somente neste ano, após a Polícia Civil indiciar, em julho, e o Ministério Público denunciar na terça-feira, 8, o executor e o mandante do crime. No mesmo dia 8 de julho, policiais da 18ª Delegacia de Polícia de Ananás e da Polícia M...