Vida Urbana Agricultor é preso pela PRF e PM após ser flagrado com drogas transportadas em ônibus Homem também era o guia de viagem e receberia R$2 mil pelo transporte; À PC, o agricultor confessou que transportou drogas há um ano do Goiás para o Maranhão e por ter “dado certo” tentou novamente

Um agricultor de 52 anos foi encaminhado preso à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Guaraí por tráfico de drogas após ser flagrado transportando 47kg de maconha despachados dentro de um ônibus, no qual também era o guia de viagem. O flagrante ocorreu nesta terça-feira, 28 após equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio do Grupo de Operaç...