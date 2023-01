Vida Urbana Agricultor é encontrado morto em casa na zona rural de São Valério Filho informou que Arnaldo Luciano Dias, 64 anos, era alcoólatra e não possuía inimizades onde morava

A Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para apurar a morte do agricultor Arnaldo Luciano Dias, de 64 anos, que residia na zona rural de São Valério, sudeste do Tocantins. Segundo o boletim de ocorrência, Arnaldo Luciano foi encontrado morto na sua casa, sem sinais de violência, no dia 4 de janeiro. O corpo do agricultor foi encontrado em avançado estado de put...