Redação Jornal do Tocantins

O agricultor Adelvair Carvalho Machado, de 41 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro de casa onde morava sozinho, no setor Vila São José, em Gurupi, na manhã desta segunda-feira, 20.

De acordo com o boletim policial registrado pela irmã da vítima, aponta que o agricultor era dependente de álcool e na noite anterior ao fato, mandou mensagem para o vizinho para pedir remédio, pois estava com muita dor. O vizinho atendeu ao pedido. Horas depois, ele ouviu ruídos no interior da residência da vítima.

A comunicante informou ainda que nesta segunda-feira, 20, o vizinho bateu à porta da casa da vítima, mas ele não respondeu e nem abriu a porta. E ao conseguir adentrar no local, o vizinho encontrou o agricultor sem sinais vitais dentro do banheiro.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio da 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Gurupi, informou que os primeiros indícios apontam para uma morte natural do agricultor, devido o corpo não apresentar sinais de violência.

Mas o corpo foi levado para o Núcleo de Medicina Legal de Gurupi, onde passou por necropsia para verificar as causas da morte. A pasta destaca que se houver algum indício que aponte para outro evento que não a morte natural, o caso será investigado pela equipe da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gurupi.