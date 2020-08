Vida Urbana Agosto Dourado: Estado, Palmas e Araguaína realizam ações online para incentivar a amamentação O leite materno é a estratégia de maior impacto capaz de salvar a vida de cerca de 13% das crianças menores de 5 anos

O Agosto Dourado é dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção, incentivo e apoio ao aleitamento materno, cujo tema deste ano é: “Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável”. Em lembrança ao mês as Saúde do Estado, Palmas e Araguaína organização ações online, devido as recomendação do Ministério da Saúde (MS) acerca da pandemia da Covid-19. A Superi...