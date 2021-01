Vida Urbana “Agora só o álcool é culpado da Covid aumentar”, diz presidente da Abrasel após decreto de Goiânia Segundo Fernando Machado, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o segmento foi pego de surpresa com a limitação do horário de funcionamento

Na manhã desta quinta-feira (28), membros da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) se reuniram com vereadores para discutir o novo decreto de Goiânia que prevê o fechamento de bares e restaurantes às 23 horas. Segundo Fernando Machado, presidente da associação, eles foram pegos de surpresa com a limitação do horário de funcionamento. “Só o nosso segmento e...