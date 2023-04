A Agência Tocantinense de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) se manifestou, por meio de nota, nesta quarta-feira, 26, sobre o ato dos produtores do Projeto São João, que protestaram por falta de água nas áreas de irrigação desde outubro de 2022. A nota enviada ao JTo não fixa prazo para a religação das bombas que fornecem água ao projeto.

Os produtores reclamam que o projeto está sem água desde outubro de 2022. Na terça-feira, 25, eles protestaram com distribuição de alimentos na Praça dos Girassóis e carreata até a Assembleia Legislativa.

De acordo com a Ageto, “a primeira reunião sobre a transferência da cobrança da energia elétrica para irrigação dos projetos de fruticultura aconteceu em dezembro de 2022, com a presença do Ministério Público Federal (MPF) e os Distritos Manuel Alves e São João”.

O resultado da reunião, de acordo com a nota, foi o acordo para a celebração de um termo de cooperação operacional entre Ageto e os distritos, para a transferência da cobrança de energia elétrica, responsável pela alimentação das casas de bombas para irrigação do projeto.

A agência afirma ainda aguardar por parte do Distrito de Irrigação Manoel Alves, o envio de um termo de referência, via plataforma de convênios do estado, “para a elaboração do convênio que dará a concessão ao distrito para gerir o projeto”.

Sobre a afirmação dos produtores sobre falta de manutenção em bombas, a nota aponta que a Ageto “em hipótese alguma está se negando a fazer as manutenções necessárias dos sistemas de energia e das estações de bombeamento para a irrigação”.

Diferente das afirmativas dos produtores durante as reivindicações, a Ageto afirma que os representantes do Distrito de Irrigação São João, tem oferecido resistência para receber a gestão do projeto.

“O Estado, por meio da Ageto, já se dispôs a celebrar o Termo de Cooperação Operacional para repasse de valores por um período de 6 meses, podendo prorrogar por mais 6 meses, para subsidiar o pagamento da conta de energia nessa fase de transferência”.