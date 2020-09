Vida Urbana Agentes do CEIP chamados para ajudar mãe a medicar filho acham drogas na cama e homem é preso A partir de uma “bucha” de maconha encontrada na cama do rapaz, agentes criminais localizaram 300 gramas de maconha

Dois agentes prisionais lotados no Centro de Internação Provisória (CEIP) de Palmas decidiram atender o pedido de uma conhecida e mãe de um jovem, de 26 anos, para ajudá-la a aplicar um remédio controlado no filho, na manhã de quinta-feira, 24, mas ao chegarem no quarto, um dos agentes viu sobre a cama "uma bucha" de maconha. O agente questionou o rapaz e ele entregou cer...