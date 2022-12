Vida Urbana Agente denunciado por falso flagrante em Gurupi impetra habeas corpus para não ser preso Santhiago Queiroz alega não ter participado da operação clandestina e falso flagrante denunciados pelo Ministério Público e pede salvo-conduto para não ser preso

A defesa do agente da Polícia Civil (PC) Santhiago Araujo Queiroz de Oliveira impetrou na segunda-feira, 5, um habeas corpus preventivo para evitar que ele seja preso preventivamente. Até a publicação da matéria, não havia decisão do Tribunal de Justiça. O caso está com o gabinete vinculado ao desembargador Ronaldo Eurípedes, afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (...