Vida Urbana Agente comunitário de Arraias morre dentro de ônibus em viagem para consulta em Palmas João Ramalho implantou marcapasso em novembro e embarcou em Arraias para se consultar no HGP nesta quinta-feira, 15. Ele chegou a tomar café em Porto Nacional, a 50 km de Palmas

O agente de vigilância de Arraias João Damacena de Sousa Ramalho, de 54 anos, faleceu na manhã desta quinta-feira, 15, dentro de um ônibus que saiu de Arraias com destino a Palmas. João era servidor na Prefeitura de Arraias há quase 20 anos. De acordo com o portal da transparência do município, ocupava o cargo de agente comunitário de saúde. Segundo o motorista...