Vida Urbana Agendamento para serviços do Detran agora pode ser feito pela internet Agendamento está disponível para atendimentos a partir do dia 1º de setembro na sede do Detran-TO

Quem precisar de atendimento presencial no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO) agora conta com o agendamento online. De acordo com o órgão, já é possível fazer o agendamento para o calendário de atendimentos a partir do dia 1º de setembro na sede do Detran-TO, postos de atendimentos e Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran). No site oficial do órgão e...