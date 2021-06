Vida Urbana Agendados reclamam de demora em vacinar contra a Covid-19 em unidade de saúde do Sul de Palmas O gerente comercial José Airton Noia disse que marcou para receber o imunizante às 14h13, entretanto, quando conversou com o JTo já eram quase 16 horas e ainda não tinha sido vacinado

“Pedi dispensa no trabalho para poder vir e até agora não consegui ser vacinado. Difícil”, reclamou o gerente comercial José Airton Noia, de 56 anos, que agendou sua vacinação contra a Covid-19 para esta segunda-feira, 21. O gerente comercial é parte do novo grupo que começou a ser imunizado com a primeira dose na última semana em Palmas, aqueles com mais de 55 anos e...