Vida Urbana Agências do INSS no Tocantins não vão reabrir na próxima segunda-feira Gerência Executiva do INSS em Palmas informou que o serviço no Estado ainda não está "100% para resguardar a integridade física de todos”

Apesar do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ter informado que as agências vão reabrir na próxima segunda-feira, não haverá atendimento no Tocantins. A Gerência Executiva do INSS em Palmas informou nesta quinta-feira, 10, que as agências do Estado não retornarão o atendimento presencial ao público. Conforme a Gerência, as agências seguirão fechadas devido...