Agências da Caixa no Tocantins vão abrir no fim de semana para saques do FGTS e auxílio emergencial

Agência da Caixa Econômica Federal em Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional vão ficar abertas no sábado, 5, para pagamento aos beneficiários do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS, entre 8h e 12h. O auxílio emergencial será pago para pessoas nascidas em setembro. O saque emergencial FGTS será para trabalhadores na...