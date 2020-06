Neste sábado, 13, seis agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas, no Tocantins, para atendimentos aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8 às 12 horas. A lista de cidade tem: Araguaína (Avenida Primeiro De Janeiro, 902); Gurupi (Avenida Goiás, 1994 Qd 34 Lt 01); Palmas (Avenida Tocantins, Qd 34 Lt 07); Palmas (Quadra 102 Sul, Avenida NS, Lt 08); Paraíso do Tocantins (Avenida Alfredo Nasser, 519) e Porto Nacional (Avenida Luiz Leite Ribeiro, 1437).

A segunda parcela do benefício está disponibilizada para saque em espécie e transferências, de acordo com calendário, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Ao todo, 680 agências vão abrir novamente em todo o país. Os beneficiários nascidos entre os meses de janeiro a novembro já contam com a possibilidade de realizar saques ou transferências bancárias. A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

Para sacar o dinheiro, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo CaixaTem. Caso tenham dificuldade para gerar o código, os beneficiários podem solicitar esse serviço nas agências da Caixa. O banco reforça que não é preciso madrugar em frente as agências. Todas as pessoas que chegarem das 8 às 12 horas, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

Tem direito ao auxílio, no valor de R$ 600, pessoas que estejam desempregadas ou exerçam atividades que foram afetadas pela pandemia da covid-19 na condição de trabalhador informal, microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual da Previdência Social e que pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135,00)