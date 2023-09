Está publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 18, edição nº 6.414, o edital de abertura do concurso público para preenchimento de vagas na Agência de Fomento do Tocantins. A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) é a responsável pelo certame.

De acordo com o edital, são disponibilizadas 48 vagas para cargos entre nível médio e superior, 12 para preenchimento imediato e 36 para formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 2 mil para os cargos de nível médio e R$ 2,7 mil para os de ensino superior, exceto o cargo de assessor de comunicação, que será de R$ 2,5 mil. Confira abaixo a relação de cargos.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais e terá os benefícios de vale alimentação, vale refeição e vale transporte (opcional).

As inscrições deverão ser realizadas no site da Unitins, das 12h do dia 25 de setembro até às 23h59 do dia 16 de outubro. As inscrições, no valor de R$ 60 para nível médio e R$ 100 para nível superior, deverão ser pagas até 17 de outubro.

De acordo com a publicação, a versão completa do edital será publicada no site da Unitins e conterá as informações sobre isenção da taca de inscrição, provas e procedimentos de avaliação, resultados, recursos, áreas de conhecimento, entre outros. A data não foi informada.

Vagas e valores conforme edital:

Cargos de Ensino Médio

Técnico de Fomento, R$ 2 mil

Motorista, R$ 2 mil

Cargos de Ensino Superior