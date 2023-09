Redação Jornal do Tocantins

As inscrições para o concurso público da Agência de Fomento do Tocantins estão abertas e seguem até o dia 16 de outubro. A seleção será feita pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).

De acordo com o edital, são disponibilizadas 48 vagas para cargos entre nível médio e superior, 12 para preenchimento imediato e 36 para formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 2 mil para os cargos de nível médio e R$ 2,7 mil para os de ensino superior, exceto o cargo de assessor de comunicação, que será de R$ 2,5 mil.

As inscrições deverão ser realizadas no site da Unitins, no valor de R$ 60 para nível médio e R$ 100 para nível superior, e o prazo final para pagamento será até 17 de outubro. A carga horária total é de 30 horas semanais e terá os benefícios de vale alimentação, vale refeição e vale transporte (opcional).

Vagas e salários conforme edital:

Nível Médio

Cargo: Técnico de fomento

5 vagas imediatas (R$ 2 mil )

13 vagas cadastro reserva (R$ 2 mil )

Pessoa com deficiência (PCD)

1 vagas imediatas (R$ 2 mil)

1 cadastro reserva (R$ 2 mil )

Cargo: Motorista

Ampla concorrência

1 vaga imediata ( R$ 2 mil)

1 cadastro reserva ( R$ 2 mil)

Nível Superior

Cargo:Analista Jurídico

Ampla concorrência

1 vagas imediatas (R$ 2,7 mil )

1 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo:Analista Contábil

Ampla concorrência

1 vagas imediatas (R$ 2,7 mil )

2 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo: Assessor de Comunicação

Ampla concorrência

1 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo: Analista de Sistemas

Ampla concorrência

1 vagas imediatas (R$ 2,7 mil )

1 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo: Analista de TI

2 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo: Analista de Gestão de Pessoas

1 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo: Analista de Fomento

1 vagas imediatas (R$ 2,7 mil )

3 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

(PCD)

1 vaga para cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo: Analista de Avaliação

1 vagas imediatas (R$ 2,7 mil )

3 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )

Cargo: Analista de Crédito

6 vagas cadastro reserva (R$ 2,7 mil )