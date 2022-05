Vida Urbana Afonso Piva terá que informar sobre a suspensão no atendimento do setor de hemodinâmica do HGP MP requereu informações sobre o real motivo das suspensões, o tempo em que persiste o problema e quais providências estão sendo adotadas para regularizar a situação

Em audiência administrativa marcada para o próximo dia 10, na sede do Ministério Público do Tocantins, o secretário de estado da Saúde, Afonso Piva, deverá prestar esclarecimentos relacionados a inconsistências na oferta de atendimento do setor de hemodinâmica do Hospital Geral de Palmas (HGP). A atuação é do promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela...