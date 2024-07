Vida Urbana Aeroporto de Palmas pode receber até voo internacional, diz secretário da aviação em inauguração Nesta cerimônia foram entregues uma nova sala de embarque, a reformulação da climatização e outras mudanças relacionadas à segurança

As obras do aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas, foram entregues na tarde desta segunda-feira (22). O evento contou com a presença do Secretário Nacional de Aviação Civil e o Ministro de Portos e Aeroportos, que veio ao estado para apresentação do projeto das hidrovias no Tocantins. Segundo o Secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Barros Monteiro de Fra...