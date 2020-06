Devido à pandemia da Covid-19, o Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues em Palmas opera com horários mais restritos para o terminal de passageiros. Ao longo dos dias da semana e sábado, o funcionamento acontece apenas durante seis horas do dia, sendo alguns pela noite e outros no período diurno, e no domingo fica fechado.

Essa medida não se aplica ao terminal de cargas ou aos hangares particulares. No aeroporto, para informar aos passageiros sobre a mudança placas com os horários foram colocadas nas portas e os restaurantes da praça de alimentação, que estão fechados.

Conforme esses cartazes, em dois dias da semana, quarta e sexta o local fica aberto das 12 às 18 horas, nos demais dias é da 0 às 6 horas.

Esses cartazes, em portas dos estabelecimentos, informam que a medida é por tempo indeterminado, entretanto ao G1 Tocantins, a administradora do terminal, a Infraero, disse que esse novo horário passou a vigorar em 26 de março e têm previsão de duração de 90 dias.

Além disso, o aeroporto segue aberto para pousos e decolagens 24 horas por dia, sem interrupção na prestação de serviço aeroportuário, conforme as normas do setor.