Vida Urbana Advogado preso com suspeitos de compra fraudulenta de máquina agrícola consegue liberdade em 2 ações Carlos Alexandre Ferraz, de 39 anos, ainda está preso, mas a partir de duas decisões de soltura em Miranorte e Natividade, sua defesa tenta revogar prisão temporária em Palmas

O advogado Carlos Alexandre Ferraz, de 39 anos, investigado e réu por estelionato ao lado do agricultor Willian Jonathan Trevizan, 41 anos, do ex-servidor público Thuhaarlenn Bonney Brasil Nunes Araújo, 30 anos, conhecido como "Brasil" e do corretor Joacy Alves da Silva, 56 anos conseguiu liberdade provisória em pelo menos duas ações que responde por acusações d...