Vida Urbana Advogado morre em São Paulo vítima de câncer Romes da Mota Soares se formou pela Unirg e faleceu neste sábado no Hospital Albert Einstein

O advogado Romes da Mota Soares morreu neste sábado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações de um câncer recém descoberto.Formado na Unirg, iniciou sua carreira no Estado do Mato Grosso, onde se especializou na defesa de agentes públicos e de terras. Era advogado de políticos mato-grossense e tocantinense, estabelecendo seu escritório em Palmas n...