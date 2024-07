Vida Urbana Advogado é suspeito de tentar matar homem atropelado em posto de combustível; vídeo Imagens mostram a vítima sendo arremessada ao chão e atropelada por três vezes. O caso é investigado pela Polícia Civil

Um advogado é suspeito de tentar matar um homem atropelado em um posto de combustível, no Setor Sul, em Goiânia. Um vídeo de câmera de segurança, obtido com exclusividade pela TV Anhanguera, mostra quando ele atropela a vítima por três vezes e depois vai embora (assista acima). A reportagem não conseguiu localizar a defesa do advogado para posicionamento até a última atuali...