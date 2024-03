Atualizada às 18h04 com nota da defesa

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Tocantins informou que a advogada Flávia Paulo dos Santos Oliveira Ribeiro, 36 anos, está proibida de exercer a profissão desde fevereiro deste ano. A decisão foi do Tribunal de Ética e Disciplina.

Ela acabou presa pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (12) suspeita de estelionato e fraude documental em Palmas. Segundo a Polícia Civil, ela teria aplicado golpes emitindo falsas guias de pagamento e usando procurações para receber valores destinados aos clientes.

As investigações apontam que foram desviados cerca de R$ 700 mil. Por meio da assessoria, o delegado Douglas Sie explicou que a advogada é investigada desde 2017 e existem dezenas de vítimas.

“Ela recebia procuração dessas vítimas para tramitar seus processos e um dos poderes que ela tinha seria o de receber os valores. Então, ela recebia esses valores que as vítimas ganhavam na Justiça e se apropriava desses valores, não repassando aos clientes”

A nota, assinada pelo presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB, Anderson Mendes, também informou que a Procuradoria de Prerrogativas “não foi notificada oficialmente sobre a operação policial que tem como alvo a advogada”.

Confira a nota na íntegra

O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Tocantins, informa a sociedade que a Advogada FLÁVIA PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA RIBEIRO OAB/TO, 6951, encontra-se com seu exercício profissional suspenso desde o dia 29 de fevereiro do ano de 2024, quando o Tribunal de Ética em sessão especial decidiu por unanimidade suspendela de todas as atividades atinentes a Advocacia, por fim o Tribunal reafirma que todos os fatos estão sendo apurados com rigor, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa.

O que diz a defesa

Em nota, o advogado que faz a defesa de Flávia informou, por telefone, que não poderá se manifestar sobre o caso por estar em segredo de Justiça.

"Em respeito à justiça e ao estado democrático de direito, bem como em respeito à nossa cliente, nesse momento, não será possível publicar um posicionamento", finalizou.