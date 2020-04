Redação Jornal do Tocantins

A advogada goiana Larissa Mascarenhas de Queiroz, 30 anos, radicada em Palmas, entrou com uma ação popular na quinta-feira, 23, para anular os contratos de compras de 12 mil máscaras, ao preço médio de R$ 35, feitos pelo governo estadual. Relevadas em abril, a compra se deu por dispensa de licitação com as empresas Fix Hospitalar e WJ Distribuidora.

Larissa também quer o ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos, estimados em R$ 420 mil, o valor dos dois contratos emergenciais firmados em março desse ano.

Para a advogada, o governo vem firmando contratos “com valores exorbitantes” com base na situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 “numa verdadeira afronta à moralidade administrativa”.

Larissa toma como base o Pregão Eletrônico nº 385/2018 – já noticiado pelo JTO – para apontar os supostos superfaturamentos. Na licitação, a Terrafar Hospitalar Eireli vendeu 5.779 máscaras a R$ 3,64 cada e total de R$ 21.035,56. A empresa Científica Médica Hospitalar Ltda outras 17.338 máscaras, ao preço unitário de R$ 1,93 e valor total R$ 33.462,34.

Na dispensa de licitação em razão da emergência, a compra da Fix Hospitalar foi de 5 mil máscaras a preço de R$ 35 e valor total de R$ 175 mil. Com a WJ Distribuidora Produtos Médicos são 7 mil máscaras a R$ 35 e valor total R$ 245 mil. “Desta forma, os contratos firmados aqui em debate causam dano ao patrimônio público e, ao comprar máscaras com valores superfaturados, está sim, causando imoralidade, lesando o erário, conforme artigo 37, da Constituição Federal e artigo 11 da Lei 4.717/65”, escreve a advogada.

Em nota, a Secretaria da Saúde respondeu ao questionamento da ação popular. Confira a íntegra.

“A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o preço praticado na compra publicada no Diário Oficial do Estado, foi o encontrado pela gestão estadual, visto que, lamentavelmente, em decorrência da propagação da Covid-19, é um material usado em larga escala em todo o país. A referida compra foi realizada pensando na segurança dos profissionais e na necessidade de aquisição dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), devido à grande utilização nas unidades hospitalares geridas pelo Executivo Estadual, infelizmente, sem previsão para o fim da pandemia. A SES destaca que tem contado com o auxílio dos órgãos de controle para investigação de possível sobrepreço e possível crime contra economia popular.”