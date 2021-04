Vida Urbana Adolfo Amaro Mendes toma posse como desembargador do TJTO Cerimônia ocorreu nesta quinta-feira, 8, de forma online

Nesta quinta-feira, 8, o magistrado Adolfo Amaro Mendes tomou posso como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Após ser eleito, por unanimidade, durante sessão do pleno transmitida ao vivo pelo canal do órgão no YouTube, na vaga do desembargador aposentado José de Moura Filho, pelo critério de antiguidade. “Ascender a esta Corte após 32 ano...