Vida Urbana Adolescentes apreendidas suspeitas de roubo de cofre de mercado em Luzimangues Imagens de câmeras mostram retirada e transporte do cofre em um veículo sedan por adolescentes localizados depois por policiais militares

Equipes do 1° Batalhão da Polícia Militar (1°BPM) apreenderam no sábado, 17, duas menores de idade, de 17 e 14 anos, suspeitas de participarem do roubo do cofre de um supermercado localizado em Luzimangues, na quinta-feira, 15. A polícia localizou as duas por volta das 18h, na Praia de Luzimangues. A PM informou que elas confessaram a participação no crime e que n...