Vida Urbana Adolescente vive situação de risco após gravidez aos 13 anos e perda do bebê gerado em união estável Caso está na Justiça em Araguaína para que sejam determinadas as medidas de proteção previstas no Estatuto das Crianças e Adolescentes

Uma gravidez na adolescência pode acarretar diversas consequências e em caso de morte do bebê os efeitos psíquicos e sociais tendem a se agravar. No Tocantins, de janeiro a julho deste ano, do total de 169 óbitos infantis neste ano, 90 são neonatais (natimorto ou com menos de 7 dias), segundo dados do Portal Integra. Um dos casos de bebê natimorto de genito...