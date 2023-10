Redação Jornal do Tocantins

Um adolescente de 15 anos teve o iPhone 13 PRO de cor verde roubado durante um assalto a caminho da casa de um amigo, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do Estado, na noite de sábado, 21, de acordo com a Polícia Militar.

A vítima relatou à equipe que estava próximo a uma conveniência na avenida José de Alencar, quando foi surpreendido por uma motocicleta com dois ocupantes, que acelerou em sua direção e o passageiro desceu da motocicleta e apontou-lhe uma faca.

Segundo a PM, a vítima entregou seu aparelho celular e durante a fuga, os autores deixaram a faca cair.

O adolescente não conseguiu ver as características da motocicleta nem dos suspeitos.

A Perícia Científica foi acionada e recolheu a faca. A equipe orientou a vítima a fazer o registro na Delegacia de Polícia Civil.

Ainda conforme a PM, os policiais realizaram o patrulhamento nas imediações, mas os autores não foram localizados.