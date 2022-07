Vida Urbana Adolescente suspeito de roubar motos em Araguaína é preso De acordo com a Polícia Civil, o jovem teria cometido 20 roubos na cidade

A Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), prendeu na tarde desta segunda-feira, 11, um adolescente de 17 anos, suspeito de praticar ao menos 20 roubos de motos nas duas últimas semanas em Araguaína, região norte do estado. As equipes da DRR conseguiram localizar o menor no setor Couto Magalhães em Araguaína. De posse do adolescente foram ...