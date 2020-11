Vida Urbana Adolescente suspeito de participação em latrocínio é apreendido em São Miguel do Tocantins Durante a ação, a Polícia Civil apreendeu com o menor várias drogas, munições e dinheiro

A Polícia Civil apreendeu um adolescente, de 15 anos, por suspeita de ser o último envolvido em um crime de latrocínio em São Miguel do Tocantins. A detenção ocorreu nesta quarta-feira, 18, após a Delegacia de Polícia deve vedar o crime e efetuando as prisões de outros três suspeitos do crime ocorrido em madrugada do dia 31 de maio. Na época, conforme a Polí...