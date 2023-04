A Polícia Civil do Estado do Tocantins (PC-TO) deu cumprimento nesta sexta-feira, 14, a um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um adolescente de 17 anos, suspeito de ameaçar promover um ataque à Escola Estadual Eurico Mota. O JTo divulgou o caso na quarta-feira, 12.

A ação foi deflagrada mediante o cumprimento de mandado judicial, expedido pelo juiz da vara criminal da Comarca de Xambioá, com base em investigações que apontaram o menor como o suposto autor de comentários onde fazia ameaças aos professores e alunos da unidade escolar onde estuda.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes da Polícia Civil localizaram e apreenderam em posse do adolescente, três simulacros de arma de fogo, do tipo pistola, dois aparelhos celulares, um canivete, bem como uma porção de maconha.



O menor foi apreendido em flagrante e conduzido até a sede da 22ª Delegacia de Polícia, onde foi ouvido, na presença dos responsáveis, logo em seguida, ele foi entregue ao responsável legal, em conformidade com o que determina o art. 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



A polícia ressalta que o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para imediato conhecimento do Ministério Público, o qual decidirá sobre a adoção das medidas legais pertinentes.

Caso

O Boletim de Ocorrência (BO) registrado na quarta-feira, 12, na 22ª Delegacia de Polícia do município, informa que o suspeito de divulgar as ameaças é um menor de 17 anos.

No dia do ocorrido, a escola Eurico Mota publicou em suas redes sociais para que a população não divulgasse mensagens de ameaças. “Não compartilhe mensagens de ameaças a escolas. A divulgação dessas mensagens só vai causar pânico a população. Em vez de compartilhar ligue para 190 ou 181 e denuncie”.