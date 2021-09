Vida Urbana Adolescente que se escondia em buraco, é apreendido por suspeita de homicídio em Luzimangues Jovem afirmou aos policiais que se escondia em um buraco no chão próximo à casa de sua mãe

Um adolescente apontado como autor de um homicídio no setor Jardim Europa, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, acabou apreendido na última sexta-feira, 17, após a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 72ª Delegacia de Porto Nacional. A ação policial teve início com a localização do adolescente, que acabou sendo apreendido na residência de sua mãe. D...