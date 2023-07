O adolescente Jian Michael Viana da Silva morreu por volta das 17h de ontem em Paraíso do Tocantins, em um residencial particular, depois de ingerir bebida alcoólica e entrar no lago do empreendimento, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar.

Familiares da vítima contaram aos socorristas que Jian Silva não sabia nadar e ao entrar no lago começou a se afogar. Eles não souberam informar a idade correta da vítima, somente que tinha aproximadamente 14 anos de idade.

Os Bombeiros informaram que ao chegarem no local, a equipe de Auto Bomba Salvamento iniciou as buscas através de mergulho livre, com auxílio de nadadeiras.

Após cerca de 20 minutos de buscas, o corpo do adolescente foi encontrado a aproximadamente 4 metros de profundidade e a uma distância de 8 metros da margem.