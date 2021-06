Vida Urbana Adolescente que matou dono de bar porque não lhe vendeu bebida fiado em São Miguel é denunciado Promotor aponta que infração equivale ao crime de homicídio previsto no código penal e pede medida socioeducativa para o autor, um morador de Imperatriz (MA), de 17 anos

Passava das 23 horas no dia 24 de abril, um sábado, quando Vilson Santos Silva, 50 anos, fechou seu boteco, o Bar do Magão, no centro de São Miguel. Mas havia um cliente e seu filho, de 17 anos, que queriam uma bebida. Só que pediram fiado – para pagar depois – o que Vilton negou. O rapaz não gostou da atitude do dono do bar e avisou: “hoje eu mato gente”. Bastante alterado pela bebida,...