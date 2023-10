Redação Jornal do Tocantins

A adolescente Edilcimara Alves Costa, de 16 anos, morreu ao se envolver em um acidente de trânsito no km 801 da rodovia BR-010, em Morro Grande, município de Barra do Ouro. O acidente ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, 18.

Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu uma moto Honda conduzida pela adolescente, e uma carreta bitrem. A batida ocorreu quando a moto saiu de uma estrada vicinal, em uma região de chácaras. A carreta seguia sentido Goiatins, nordeste do estado.

A adolescente chegou a ser socorrida ainda com vida pela ambulância do povoado de Morro Grande, mas morreu antes de chegar ao pronto-socorro.

A polícia também informou que o condutor da carreta não permaneceu no local e depois se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Goiatins.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública, disse que o corpo da adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal de Araguaína, “após ser recolhido do posto de saúde da cidade, depois do acidente”.

A Secretaria da Segurança Pública também informou que o motorista de 37 anos prestou depoimento na delegacia e que não estava embriagado. “Disse que sinalizou o local, chamou ajuda, pegou uma carona e foi até a delegacia”.