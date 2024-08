O adolescente de 16 anos, encontrado morto na região sul da capital, é Wermeson José Pereira da Silva. O corpo dele estava em um setor de chácaras, próximo ao Aeroporto Internacional de Palmas - Brigadeiro Lysias Rodrigues.

O Jornal do Tocantins apurou, nesta sexta-feira (16), que o crime teria sido motivado devido a um desentendimento por conta de grupos de facção criminosa. Uma fonte, que preferiu não se identificar, afirmou que Wermeson não fazia parte de nenhuma facção, mas gostava de se apresentar como membro de um dos grupos presentes na capital. Acontece que ele teria sido visto com integrantes rivais e provocado o desentendimento.

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para saber se há suspeita de envolvimento de organização criminosa no assassinato do adolescente, porém, a pasta manteve posição de que não há confirmação da participação de facções criminosas no crime.

O caso é investigado pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas.

Crime

A vítima estava com marcas de tiros e com as mãos amarradas para trás. A Polícia Civil investiga o crime. Até o momento, a SSP afirmou que não há suspeita de quem tenha cometido e nem a motivação do homicídio.

O registro do caso na delegacia aconteceu na manhã de quinta-feira (15), quando o pai da vítima procurou a polícia para fazer o Boletim de Ocorrência pelo desaparecimento do filho, informou a SSP.