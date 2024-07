Vida Urbana Adolescente morre após se afogar em praia no rio Tocantins O caso aconteceu na orla de Praia Norte, no Bico do Papagaio. o jovem de 13 anos foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu

Um adolescente identificado como Theyllon Veloso dos Santos, de 13 anos, morreu após se afogar na orla da Praia Norte, localizada no Bico do Papagaio, no fim da tarde de domingo (14). Conforme a Polícia Militar (PM), uma equipe havia observado uma movimentação de bombeiros civis, que embarcaram em direção à Beira Rio da cidade de Praia Norte. Leia També...