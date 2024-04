Vida Urbana Adolescente morre após motocicleta bater de frente com ônibus escolar No local do acidente, os policiais militares foram informados de que a vítima teria perdido o controle da motocicleta e caiu embaixo do veículo após a batida

Atualizada às 11h55 Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus escolar deixou um adolescente de 15 anos morto. O acidente ocorreu por volta das 22h de quinta-feira (4), na rua Ceará, bairro São Pedro, no município de Augustinópolis, extremo norte do estado. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), o ônibus escolar e uma mot...