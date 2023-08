Atualizada às 19h12 com nota da SSP

O adolescente portuense Luan Felipe de Souza Ferreira, 16 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido em um cruzamento na rua 5, em Pindorama, sudeste do Tocantins.

A dor para a família se agravou pela espera pelo atendimento do Instituto Médico Legal (IML). Uma tia de Luan, que não quis se identificar, afirma que o corpo do sobrinho esperou mais de sete horas no local do acidente até ser recolhido. Durante este tempo, familiares cobriram os restos mortais de Luan Felipe com folhas de bananeira e de coqueiro.

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 4, no momento em que Luan Ferreira trafegava na avenida principal da cidade, quando um Prisma atravessou a pista e bateu na moto em que Luan estava, uma Honda/CG 125 Fan, segundo o relato da tia.

Ela informou que o IML chegou no local do acidente “era mais de meio-dia”, depois, o levaram para Porto Nacional. “Não temos mais informações, estamos aguardando a perícia para saber a real causa”, disse a tia.

"Tivemos informações que algumas pessoas chegaram lá no local e ele ainda estava respirando, só que, demorou para chegar socorro, chegaram mais tarde, IML também não tem, dependemos de Porto Nacional”.

O motorista do carro envolvido no acidente não esperou no local e não havia entrado em contato com a família até a tarde desta sexta-feira, afirma a tia.

Um colega de Luan Ferreira estava na garupa da moto, mas pulou do veículo antes da batida e teve apenas ferimentos, relata a tia.

O velório será na casa da avó de Luan Ferreira e o sepultamento no cemitério das Palmeiras, em Pindorama.

O jornal solicitou manifestação à Secretaria da Segurança Pública sobre a demora do IML para chegar ao local. Também pediu informações sobre a localização do condutor envolvido.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública dise que o Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional foi acionado por volta das 9 horas para recolher o corpo do adolescente. "O mesmo foi submetido aos exames de necropsia e já foi liberado aos familiares"



Também informou que o caso será encaminhado para a 81ª Delegacia de Polícia de Ponte Alta do Tocantins para apuração, "bem como a identificação do condutor do veículo".