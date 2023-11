Redação Jornal do Tocantins

Um adolescente de 16 anos morreu no início da noite do sábado, 25, enquanto tentava atravessar a nado uma represa nas proximidades da Avenida Pioneira em Gurupi, região sul do Tocantins.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na companhia de outro jovem, que conseguiu sair da água mas passou mal em seguida.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência, ao serem acionados por volta das 18h, para ocorrência de afogamento. De acordo com a corporação, após a chegada da equipe de resgate foram informados por testemunhas que o corpo do adolescente ainda estava na água e que havia submergido durante tentativa de atravessar a represa a nado.

A equipe de resgate solicitou apoio de mergulhadores e após cerca de uma hora de mergulho os militares encontraram o corpo do adolescente a uma profundidade de aproximadamente cinco metros e cerca de cinquenta metros da margem do pier.

Após a retirada do corpo da água, agentes do Instituto Médico Legal e da Perícia Civil realizaram a remoção do corpo para os trabalhos de necropsia.