Redação Jornal do Tocantins

O adolescente Weverton Washington Benigno dos Santos, 16 anos, morreu ao ser baleado no quintal de casa no início da tarde desta terça-feira, 8, na rua 34 do setor Nova Araguaína.

Segundo a Polícia Militar o adolescente estava sentado na cadeira com um bebê no colo e, ao ver a aproximação dos suspeitos, levantou e foi entregar a criança para a irmã.

Ao retornar, os suspeitos atiraram contra o adolescente e fugiram. A Polícia Militar disse que ao chegar no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia confirmado a morte.

A equipe realizou patrulhamento nas imediações mas não encontrou os autores.

Equipes da perícia e Instituto Médico Legal estiveram no local.