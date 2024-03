Redação Jornal do Tocantins

Um adolescente e um adulto que não tiveram a identidade divulgada foram identificados por agentes da 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Dianópolis, como os principais suspeitos de invadirem e roubarem a residência de um idoso, no mesmo município.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública, o crime teria ocorrido na noite deste sábado, 2. Os suspeitos agrediram o senhor de 87 anos e roubaram a quantia de R$ 2 mil da aposentadoria da vítima, divulgou a pasta.

Devido aos ferimentos causados por um dos suspeitos durante o roubo, o idoso precisou de socorro médico e acabou encaminhado ao Hospital Regional de Dianópolis.

Ainda de acordo com as informações, o adolescente acabou apreendido horas após o crime, na manhã deste domingo, 3, e na delegacia deu detalhes de como o crime ocorreu.

"Segundo ele, após o roubo, eles gastaram todo o dinheiro em um estabelecimento na cidade”, informou o delegado regional de Dianópolis, Márcio Duarte Teixeira, por meio da assessoria da pasta.

O adolescente apreendido foi encaminhado para a custódia do sistema socioeducativo e a Polícia Civil segue em busca do comparsa do crime, para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva.