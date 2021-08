Redação Jornal do Tocantins

O Tocantins contabilizou 459 novos casos confirmados da Covid-19 nesta sexta-feira, 6, e registrou mais oito mortes causadas em decorrência de complicações da doença. Segundo o Boletim Epidemiológico, o Estado tem 3.556 óbitos.

A vítima mais nova registrada nesta sexta-feira se trata de homem, 18 anos, residente em Augustinópolis, 605 km distante de Palmas. Ele não tinha comorbidades relatadas e morreu no dia 16 de junho, no Hospital Regional de Augustinópolis.

Detalhes novos contaminados

Dos novos 459 contaminados, apenas um foi detectado nas últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, na data de ontem.

Destes pacientes, 330 foram detectados por RT-PCR, 19 por sorologia e 110 por teste rápido.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 632.159 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 212.303 casos confirmados. Destes, 199.518 estão recuperados, 9.229 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Detalhes novas mortes

Homem, 48 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: diabetes e hipertensão. Óbito em 28/07/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Homem, 18 anos, residente em Augustinópolis. Comorbidades: não relatada. Óbito em 16/06/21 no Hospital Regional de Augustinópolis.

Homem, 81 anos, residente em Augustinópolis. Comorbidades: não relatada. Óbito em 09/06/21 no Hospital Regional de Augustinópolis.

Mulher, 67 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: insuficiência renal crônica, hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica. Óbito em 11/07/21 no Hospital Regional de Gurupi.

Homem, 86 anos, residente em Aparecida do Rio Negro. Comorbidades: não relatada. Óbito em 05/06/21 no Hospital Geral de Palmas.

Homem, 44 anos, residente em Esperantina. Comorbidade: diabetes. Óbito em 30/04/21 no Hospital Regional de Augustinópolis.

Mulher, 78 anos, residente em Colinas do Tocantins. Comorbidades: sequelas de AVC e doença cardíaca crônica. Óbito em 24/06/21 no Hospital Municipal de Colinas do Tocantins.

Homem, 69 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: doença renal crônica avançada e doença cardíaca crônica. Óbito em 29/07/21 no Hospital Unimed Palmas.