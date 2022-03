Vida Urbana Adolescente de 17 anos suspeito de integrar facção criminosa é morto em Araguaína A perícia constatou que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, sendo um no peito esquerdo e outro na região da nádega

Um adolescente de 17 anos de idade foi assassinado na noite de segunda-feira, 28, por volta das 22h30, em Araguaína, região norte do Estado. Conforme a Polícia Militar (PM), após denúncia via Sistema Integrado de Operações (SIOP), a guarnição se deslocou ao endereço mencionado e, ao chegar ao local, os policiais se depararam com a vítima, um adolescente de 17 ano...